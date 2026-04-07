Gündoğdu Gıda 2025 Yılı Kar Dağıtımı Yapılmayacak

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 07.04.2026 tarihinde düzenlenen 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında, kar payı dağıtımı konusu görüşüldü. Yönetim kurulunun 16.02.2026 tarihli teklifine göre, şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun hazırlanan finansal tablolarında 103.942.728 TL zarar açıklanması nedeniyle 2025 yılı için kar dağıtımı yapılmaması önerildi.

Yapılan oylama sonucunda, bu öneri oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, nakit kar payı ödemesi yapılmayacak ve pay biçiminde kar payı dağıtılmayacak. Karar, 1 TL nominal değerli paylar için brüt ve net kar payı tutarlarının sıfır olarak belirlenmesiyle sonuçlandı. Ek açıklamalarda, şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolarda 23.466.461 TL kâr ettiği, ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre zarar nedeniyle dağıtım yapılmadığı vurgulandı.