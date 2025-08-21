Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Serinyaka Mahallesi Gözderesi mevkisisinde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Havadan helikopterlerin de destek verdiği çalışmayla yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Gündoğmuş'ta Orman Yangını Kontrol Altında
