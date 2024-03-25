ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Güneş'te meydana gelen plazma patlaması sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini geçici bozabileceği uyarısında bulundu.
NOAA, Güneş'teki plazma patlamasıyla oluşan jeomanyetik fırtınayla ilgili uyarı yayımladı.
SWPC'de görevli hava tahmin uzmanı Jonathan Lash, fırtınanın radyo sinyallerini geçici bozabileceğini, hava araçlarıyla kuleler arası iletişimin kesilebileceğini belirtti.
Lash, dünyanın farklı bölgelerinde fırtınanın ardından oluşan "kuzey ışıkları" adı verilen auroraların gözlemlenebileceğini bildirdi.
Güneş'te 2017'den bu yana en büyük patlama, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık 2023'te görüntülenmiş, patlamanın Dünya'daki radyo sinyallerini geçici devre dışı bıraktığı duyurulmuştu.
NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.
Son Dakika › Güncel › Güneş Patlaması Sonucu Oluşan Jeomanyetik Fırtına Radyo Sinyallerini Bozabilir - Son Dakika
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında engelli bireylerle bir araya geldi. Kaymakam Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını ve topluma katılma noktasında önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri de katıldı.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.226'ya yükseldiğini açıkladı.
Kars ve Ardahan illerinde günlerdir süren kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Demiryolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akyaka ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü ve ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor, şehir merkezinde buzlanma oluştu ve Göle ilçesi dronla görüntülendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
Sizin düşünceleriniz neler ?