Güneş Patlaması Sonucu Oluşan Jeomanyetik Fırtına Radyo Sinyallerini Bozabilir

Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Kars ve Ardahan illerinde günlerdir süren kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Demiryolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akyaka ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü ve ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor, şehir merkezinde buzlanma oluştu ve Göle ilçesi dronla görüntülendi.