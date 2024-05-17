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Güneş temelli veri alınamayan bölgelerde veri elde eden sistem geliştirildi

ADANA - Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kandırmaz, "Çalışmalarımız, yüzeye gelen güneş enerjisi, güneşlenme süresi, yüzey sıcaklığı, atmosferik nem gibi parametreleri Türkiye ya da dünyanın herhangi bir bölgesi için hesaplamanın mümkün olmadığı bölgelerde tahmin edilebilir hale getirmek" dedi.

Kandırmaz, güneş temelli verilerin mevcut olmadığı bölgelere yönelik uydu görüntülerini kullanarak tahminde bulunan modelleme yöntemi üzerine çalışma başlattı. Modellemenin yüzde 90 oranında başarı sağladığına dikkat çeken Kandırmaz, çalışmadan elde edilecek verilerin güneş paneli kurulumunda yer belirlenmesine yönelik etkin olarak kullanılabileceğini, ayrıca çalışmanın gelecekte atmosferdeki değişimlerin yüzeye yansımalarını belirlemeye yönelik gelişim göstereceğini ifade etti.

"Ölçüm gerçekleştirilemeyen bölgeler için veriler üretilmesi gerekiyor"

Ölçümlerin genellikle şehirlerde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kandırmaz, "Ölçümler genellikle şehirlerde yapılıyor fakat şehirler arasında veya herhangi bir dağlık bölge ya da ölçümlerin yanlış olduğu bölgeler için veriler üretilmesi gerekiyor. Bu verileri de biz uzaydan aldığımız uydu görüntüleri ile elde ediyoruz. Uydu görüntülerinde bir süreklilik var çünkü. Örneğin kullanılan uyduya göre, 15 dakika ya da yarım saate bir olmak üzere aynı bölgenin verisini alabiliyoruz. Dolayısıyla bulutun hareketini, hesaplamak istenilen bölgenin üzerinde neler geliştiğini görmek mümkün hale geliyor" dedi.

Çalışmalarında birçok istatistiki veriye yönelik tahmin gerçekleştirdiklerini kaydeden Kandırmaz, "Çalışmalarımız yüzeye gelen güneş enerjisi, güneşlenme süresi, yüzey sıcaklığı, atmosferik nem ve bunları genel olarak Türkiye ya da dünyanın herhangi bir bölgesi için bulmak. Bunların ölçümleri meteoroloji tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ölçümler noktasal ölçümler, yani bir sürekliliği yok. Bu sürekliliği sağlamak için biz uydu verilerini kullanıyoruz. Uydu verileri aynı zamanda ücretsiz olarak herkese dağıtılabiliyor. Biz de bu şekilde bulut durumunu ya da atmosferdeki diğer parametreleri kullanarak kendi geliştirdiğimiz modellemeler ile güneş enerjisinin, güneşlenme süresi ya da yüzey sıcaklığının hesaplanamayan veya ölçüm yapılaman bölgeleri için tahminler yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Başarı oranı yüzde 90"

Kandırmaz, çalışmalarını diğer modellerden ayıran en önemli özelliğin, gerçekleştirilen ölçümlerin meteoroloji ölçümleri ile karşılaştırılarak yaklaşık yüzde 90 oranında başarı sağlanması olduğuna dikkat çekti. Diğer modellerden farklı modeller ürettiklerini aktaran Kandırmaz, "O modelleri deniyor ve doğruluğunu test ediyoruz. Yapılan ölçümler, meteoroloji ölçümleri ile karşılaştırılıyor. Burada da bizim modellerimizin ne kadar doğru olduğunu bu şekilde tespit ediyoruz. İleriye yönelik çalışmalarımız da şu anda başladı. İlerleyen zamanda da günümüzde var olan veriyi değil de ilerleyen zamanlarda olabilecek iklimle alakalı değişikleri de tahmin etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut çalışmalarımız daha çok modellerimizin denenmesi ve doğruluğu üzerine. Yeni modeller geliştirmeye çalışıyoruz. Gelecekte de atmosferdeki değişimler ve bunların yüzeye yansımaları ile ilgili çalışmalarımızı ileriye dönük de yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güneş panellerinin kurulacağı noktaları belirlemek mümkün"

Çalışmanın veri alınamayan bölgelere yönelik gerçeğe yakın veri sunması nedeniyle özellikle güneş paneli kurulumunda tercih edilebileceğini anlatan Kandırmaz, "Günümüzde yeni güneş panelleri her tarafa kurularak kullanılmaya başlandı. Bizim çalışmalarımız ile bölge seçimlerini çok rahat yapabilirsiniz. Uzun yılların verileri kullanılarak bu seçimler ve tespitler yapılabilir. Bunlara yönelik haritalarımızı oluşturduk. Yaptığımız çalışmalarda da bu haritalar mevcut. Hem güneş enerjisi hem de güneşlenme süresi ile ilgili haritalarımız yer alıyor. Çalışmalarımız da bunları göstererek gayet iyi değerler elde etti" dedi.