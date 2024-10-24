Güneş'ten Bulgaristan Seçimleri İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güneş'ten Bulgaristan Seçimleri İçin Birlik Çağrısı

Cevat Güneş, çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimlerinde birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

24.10.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlara ve Bulgaristan'da yaşayan Türklere birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da son yıllarda siyasi istikrarsızlık yaşandığını söyledi.

Yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümetlerin uzun süreli olmadığını ve yeniden seçimlere gidildiğini belirten Güneş, "2021 yılından bu yana seçimler oluyor. Soydaşlarımız ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar yine sandık başına gidecekler. Son 3,5 senedir yoğun bir seçim maratonu yaşadık ancak bir türlü istikrar sağlanamadı." dedi.

Cevat Güneş, 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Bulgaristan'daki erken genel seçimler için Edirne'de 3, Türkiye genelinde ise 168 sandık kurulacağını dile getirdi.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Güneş, "Biz, çifte vatandaşlarımızın ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın daha güzel günler yaşamaları için birlik olmasını ve birlikte hareket etmelerini ümit ediyoruz. Temennimiz bu istikamette." diye konuştu.

Güneş, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin demokratik haklardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamanın yolunun seçimlerde başarı elde etmekten geçtiğine dikkati çekti.

Bulgaristan'da Türklerin parlamentoda daha fazla üyeyle temsil edilmesi için seçimlerde oy kullanmanın önemli olduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız şunun çok iyi bilincinde, Bulgaristan parlamentosunda temsiliyet kazanabilmek için demokratik haklarını kullanarak sandığa gitmeleri ve ortaya bir irade koymaları gerekli. Bulgaristan'da yaşayan Türkler ve çifte vatandaşlarımız için sandığa gitmek önem arz ediyor. Bizler de bu camianın temsilcileri olarak bunun için çaba sarf ediyoruz.

Vatandaşlarımız 'Biz seçime dokuzuncu kez gidiyoruz, birçok seçim atlattık' diyerek yılgınlığa düşmesinler. Çünkü demokratik bir seçim sürecindeyiz. Vatandaşlarımızın sesinin çıkacağı yer parlamentodur. Parlamentoda sesi olmasını isteyenler oylarını kullansınlar. Bu seçimler ilk veya son değil. Soydaşlarımızın birlikte hareket etmesini önemsiyoruz. Türklerin bu seçimlerde birlik içinde olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, Politika, 3-sayfa, Kültür, edirne, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneş'ten Bulgaristan Seçimleri İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Güneş'ten Bulgaristan Seçimleri İçin Birlik Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.