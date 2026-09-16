Güney Afrika, ABD'nin vize kısıtlamasını egemenlik vurgusuyla endişeyle karşıladı

CAPE Güney Afrika yönetimi, ABD'nin, ülkenin iç politikalarını gerekçe göstererek açıkladığı tek taraflı vize kısıtlamalarını endişeyle karşıladığını bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ronald Lamola'nın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyurulan vize kısıtlamalarını endişeyle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, kendilerini "azınlıkların" ve Afrikanerlerin temsilcileri olarak tanıtan marjinal grupların, Güney Afrika'nın iç politikalarını çarpıtmasıyla bağlantılı olduğu savunuldu.

Egemenlik vurgusu

Güney Afrika'nın geçmişteki adaletsizlikleri ve günümüzdeki sorunları egemen bir devlet olarak ele alma hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Yüzyıllarca devam eden ırksal adaletsizliğin sonuçlarını gidermeye yönelik yasaları yürürlüğe koymak egemenlik hakkımızdır." ifadesi kullanıldı.

Demokratik dönemde kabul edilen yasaların, yüzyıllar boyunca fırsatlardan mahrum bırakılanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, nefret suçları ve nefret söylemiyle mücadeleye yönelik hukuki düzenlemelere işaret edildi.

Açıklamada, ABD'nin Güney Afrika'nın bazı politikalarına ilişkin farklı görüşlere sahip olabileceğine saygı duyulduğu ancak ülkedeki sorunların anayasal kurumlar, demokratik süreçler ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde ele alınacağı belirtildi.

"Egemenlik ilkesinin gerektirdiği üzere aynı saygının Güney Afrika halkına da gösterilmesini bekliyoruz." denilen açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların tek taraflı adımlarla değil, diplomatik kanallar üzerinden yürütülecek yapıcı görüşmelerle çözülebileceği vurgulandı.

Vize kısıtlaması

ABD hükümeti, bugün Güney Afrika'da etnik ve azınlık gruplarına karşı ayrımcı politikaların uygulanmasından sorumlu tuttuğu bazı kişilere vize kısıtlaması getirdiğini duyurmuştu.

Washington yönetimi, kararına gerekçe olarak ırk temelli politikalar ile Afrikanerler ve diğer azınlıklara yönelik şiddetin teşvik edildiği iddialarını göstermişti.