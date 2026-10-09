Güney Afrika'da 24 araç kundaklandı, sığınma talimatı geri çekildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti, Johannesburg ve Durban kentlerinde 24 aracın kundaklandığı göçmen karşıtı şiddet olaylarının ardından, ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin sığınma başvurularının değerlendirilmesine yönelik talimatı geri çekti.

Güney Afrika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin sığınma başvurularına ilişkin kararının uygulanması amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine gönderilen talimatın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, talimatın İçişleri Bakanının bilgisi dışında, bakanlığın genel müdürü tarafından hazırlandığı belirtildi.

Uygulamanın sığınmacı kabul merkezlerinde kapasiteyi aşan yoğunluğa ve güvenlik sorunlarına yol açtığı kaydedilen açıklamada, mahkeme kararının uygulanması için yeni bir yöntem belirleneceği ifade edildi.

Göçmen karşıtı gösterilerde 24 araç kundaklandı

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, 8 Ekim'de Johannesburg'un Soweto bölgesinde 10, Durban kentinde ise 14 aracın kundaklandığı belirtildi.

Açıklamada, gösteriler sırasında yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerlerinin yağmalandığı ve olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

KwaZulu-Natal Polis Sözcüsü Robert Netshiunda, Durban'daki şiddet olaylarının, yürüyüşe katılan bir kişinin yabancı uyruklu kişiler tarafından darbedildiği iddiasının ardından başladığını açıkladı.

Netshiunda, saldırıda bacağı kırılan göstericinin hastaneye kaldırıldığını, darp olayıyla bağlantılı 3 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin kararı

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, 7 Temmuz'da ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin de iltica başvurularının değerlendirilmesine imkan tanıyan bir karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararının uygulanması amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine talimat göndermişti.

Talimatın ardından 7 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler, ertesi gün Johannesburg ve Durban kentlerinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.