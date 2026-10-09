Güney Afrika'da 24 araç kundaklandı, sığınma talimatı geri çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da 24 araç kundaklandı, sığınma talimatı geri çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika hükümeti, Johannesburg ve Durban'da 24 aracın kundaklandığı şiddet sonrası sığınma talimatını geri çekti. İçişleri Bakanlığı, talimatın merkezlerde kapasiteyi aşan yoğunluğa ve güvenlik sorunlarına yol açtığını, yeni yöntem belirleneceğini açıkladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti, Johannesburg ve Durban kentlerinde 24 aracın kundaklandığı göçmen karşıtı şiddet olaylarının ardından, ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin sığınma başvurularının değerlendirilmesine yönelik talimatı geri çekti.

Güney Afrika İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin sığınma başvurularına ilişkin kararının uygulanması amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine gönderilen talimatın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, talimatın İçişleri Bakanının bilgisi dışında, bakanlığın genel müdürü tarafından hazırlandığı belirtildi.

Uygulamanın sığınmacı kabul merkezlerinde kapasiteyi aşan yoğunluğa ve güvenlik sorunlarına yol açtığı kaydedilen açıklamada, mahkeme kararının uygulanması için yeni bir yöntem belirleneceği ifade edildi.

Göçmen karşıtı gösterilerde 24 araç kundaklandı

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, 8 Ekim'de Johannesburg'un Soweto bölgesinde 10, Durban kentinde ise 14 aracın kundaklandığı belirtildi.

Açıklamada, gösteriler sırasında yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerlerinin yağmalandığı ve olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

KwaZulu-Natal Polis Sözcüsü Robert Netshiunda, Durban'daki şiddet olaylarının, yürüyüşe katılan bir kişinin yabancı uyruklu kişiler tarafından darbedildiği iddiasının ardından başladığını açıkladı.

Netshiunda, saldırıda bacağı kırılan göstericinin hastaneye kaldırıldığını, darp olayıyla bağlantılı 3 yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin kararı

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, 7 Temmuz'da ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin de iltica başvurularının değerlendirilmesine imkan tanıyan bir karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararının uygulanması amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine talimat göndermişti.

Talimatın ardından 7 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler, ertesi gün Johannesburg ve Durban kentlerinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığıİnsan HaklarıJohannesburgGüney AfrikaGüvenlikPolitikaGüncelDurbanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
19:08
Maltepe’de 5 kişinin can verdiği çöken binaya ilişkin soruşturmada mimar ve şantiye şefi tutuklandı.
Maltepe'de 5 kişinin can verdiği çöken binaya ilişkin soruşturmada mimar ve şantiye şefi tutuklandı.
19:02
Galatasaray’da sürpriz 11
Galatasaray'da sürpriz 11
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 19:18:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da 24 araç kundaklandı, sığınma talimatı geri çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei