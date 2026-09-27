Güney Afrika'da art arda silahlı saldırılarda 31 kişi öldü, 26 yaralandı - Son Dakika
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Güney Afrika'da art arda silahlı saldırılarda 31 kişi öldü, 26 yaralandı

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Güney Afrika'nın Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde düzenlenen üç silahlı saldırıda 31 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Wedela'daki eğlence mekanı saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti; polis, saldırganların cep telefonlarını gasbettiğini ve iki araçla kaçtığını bildirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde düzenlenen üç silahlı saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Güney Afrika Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Gauteng eyaletinin Carletonville kenti yakınlarındaki Wedela bölgesinde 8 saldırgan, uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla eğlence mekanına ateş açtı.

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Polis, saldırganların bazı müşterilerin cep telefonlarını gasbettiklerini ve iki araçla olay yerinden kaçtıklarını bildirdi.

Cape Town'daki saldırılar

Western Cape eyaletinin Cape Town kentinde sabah erken saatlerde silahlı saldırganlar, yiyecek ve içecek servisi yapılan eğlence mekanını basarak müşterilere ateş açtı.

Saldırıda 5 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, yaralanan 11 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Western Cape Polis Komiseri Sizakhele Dyantyi, saldırganların mekandaki kişilere rastgele ateş açtıklarının değerlendirildiğini, olayın soruşturulması için ağır ve organize suçlar biriminden dedektiflerin de yer aldığı özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Dyantyi, saldırının nedenlerinden birinin işletmeler arasındaki rekabet olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Cape Town kentinin Khayelitsha bölgesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda da 3'ü olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yılda 23 binden fazla cinayet

Dünyada cinayet oranlarının ve suç olaylarının en yüksek olduğu ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son aylarda art arda toplu silahlı saldırılar düzenleniyor.

AA muhabirinin Güney Afrika Polis Teşkilatı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede 30 Mayıs'tan bu yana en az 12 toplu silahlı saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti.

Polis verilerine göre, ülkede 2025-2026'da 23 bin 96 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirdi, bu yılın nisan-haziran döneminde ise 5 bin 427 kişi öldürüldü.

Kaynak: AA
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