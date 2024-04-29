Güney Afrika'da çakarlı araçla soygun yapan 3 çete üyesi polisle çatışmada öldü - Son Dakika
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Güney Afrika'da çakarlı araçla soygun yapan 3 çete üyesi polisle çatışmada öldü

Güney Afrika\'da çakarlı araçla soygun yapan 3 çete üyesi polisle çatışmada öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde, N3 otoyolu üzerinde çakarlı araçla soygun gerçekleştiren 3 çete üyesi polis tarafından takibe alındı. Kovalamacanın ardından çıkan çatışmada 3 çete üyesi ölü ele geçirildi, biri ise kaçtı.

29.04.2024 20:13
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde, "çakarlı araçla" otoyolda soygun gerçekleştiren 3 çete üyesi polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.

Polisten yapılan açıklamada, Free State eyaletinde N3 otoyolu üzerinde çakarlı araçla soygun gerçekleştiren 4 kişinin takibe alındığı belirtildi.

Açıklamada, kovalamacanın ardından çete üyeleri ile polisler arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada, 3 çete üyesinin ölü ele geçirildiği, birinin kaçtığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da çakarlı araçla soygun yapan 3 çete üyesi polisle çatışmada öldü - Son Dakika

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