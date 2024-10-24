CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde düzenlenen çete saldırısında 5 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Cape Town şehrine 40 kilometre mesafedeki Atlantis kasabasında, çete bağlantılı olduğu değerlendirilen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Plajdan evlerine dönmekte olan mağdurları taşıyan 3 araca, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, "çete bağlantılı olduğuna değerlendirilen" saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin operasyonların sürdüğü bildirildi.
Dünya genelinde suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayete kurban gitmişti.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da Çete Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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