Güney Afrika'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi - Son Dakika
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Güney Afrika'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi

Güney Afrika\'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 33\'e Yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde bulunan inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. George Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan 62 işçinin tamamının kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi. Yaralanan 29 işçiden 10'u hala hastanede tedavi altında bulunurken, ölen 33 işçiden 2'sinin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Çöken bina, şehir merkezindeki belediye binasının yanında yer alıyordu.

17.05.2024 18:49
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, 6 Mayıs'ta çöken inşaat halindeki çok katlı binada ölenlerin sayısının 33 olduğu bildirildi.

George Belediyesinden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla göçük altında kalan 62 işçinin tamamının çıkartıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, olayda 33 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaralanan 29 işçiden 10'unun hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, ölen 33 işçiden 2'sinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Çöken inşaat halindeki çok katlı bina, şehir merkezindeki belediye binasının bitişiğinde yer alıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi - Son Dakika

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