Güney Afrika'da Gıda Zehirlenmesi: 6 Çocuk Hayatını Kaybetti

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde geçen hafta meydana gelen gıda zehirlenmesi vakasında yaşamını yitiren çocukların sayısı 6'ya çıktı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberinde, Soweto ilçesinde, ilkokul öğrencisi 5 çocuğun hayatını kaybettiği zehirlenme vakasında, yoğun bakımdaki bir çocuğun daha yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Böylece zehirlenmeden dolayı ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Geçen hafta meydana gelen olayda, ilkokul öğrencileri okul çevresindeki bakkaldan satın aldıkları atıştırmalıklarından zehirlenmişti.

Johannesburg çevresindeki vakalarda artış yaşanıyor

Geçen hafta, Johannesburg yakınlarındaki Batı Rand'de 3 okulda görülen zehirlenme vakalarında 74 kız öğrenci hastanede tedavi altına alınmıştı.

Johannesburg ve çevresinde şubat-eylül aylarında da 200'den fazla çocuk gıda zehirlenmesinden hastanelik olmuş, 6'sı hayatını kaybetmişti.

Gauteng Sağlık Departmanından gıda zehirlenmelerine ilişkin yapılan açıklamada, vakaların özellikle gecekondu mahalleleri, gayriresmi yerleşim alanları ve pansiyonlarda yaşayan çocuklar arasında arttığı belirtilmiş, zehirlenme vakalarının çoğunun bu yerleşim alanlarına yakın marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı vurgulanmıştı.