Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolar

29.06.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, belgesiz yabancıların ülkeden ayrılması çağrısıyla protestolara hazırlanıyor.

CAPE Güney Afrika'da göçmen karşıtı grupların, belgesiz yabancıların ülkeyi terk etmesi için belirlediği 30 Haziran tarihi öncesinde, ülke genelinde güvenlik güçleri yüksek alarma geçti.

Göçmen karşıtı "March and March" hareketinin de aralarında bulunduğu gruplar, belgesiz yabancıların ülkeden ayrılması çağrısıyla 30 Haziran'da ülke genelinde protestolara hazırlanırken, güvenlik güçleri Durban, Cape Town ve Nelson Mandela Körfezi gibi kentlerde önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Güney Afrika Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia, yaptığı açıklamada polisin yasal protestoları engellemeyeceğini ancak şiddet, sindirme, vandalizm ve kamu düzenini bozacak eylemlere karşı müdahale için en üst düzeyde hazırlık yürütüldüğünü bildirdi.

Cachalia, polisin görevinin kamuoyundaki tartışmalarda taraf tutmak değil, anayasayı korumak ve yasaları korku, kayırma veya önyargı olmadan uygulamak olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine aşırı güç kullanımından kaçınma ve her durumda hukuka uygun, orantılı ve hesap verebilir hareket etme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan protesto uyarısı ve reform mesajı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada protesto hakkının anayasa tarafından güvence altına alındığını ancak bunun şiddet, vandalizm veya sindirme eylemlerine izin vermediğini vurguladı.

Ramaphosa, Güney Afrikalıların yasa dışı göç, sınır yönetimi, kamu hizmetleri üzerindeki baskı ve göç sistemini istismar eden suç örgütleri konusunda dile getirdiği endişelerin "gerçek ve duyulmayı hak eden" sorunlar olduğunu belirtti.

Hükümetin göç sisteminde kapsamlı reforma ihtiyaç olduğunu kabul ettiğini aktaran Ramaphosa, sınır yönetiminin güçlendirildiğini, belgesiz göçe karşı denetimlerin artırıldığını, iltica ve vize sistemlerinin iyileştirildiğini ve göç kontrolünü zayıflatan yolsuzluklara karşı adım atıldığını kaydetti.

-Cape Town'da binlerce kişi dönüş için bekliyor

Western Cape eyaletinde çoğunluğu Zimbabveli binlerce yabancı uyruklu, Cape Town'daki Epping İçişleri Geri Dönüş Merkezi önünde ülkelerine gönüllü dönüş işlemleri için beklemeye başladı.

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu Gift of the Givers, merkez çevresinde yaklaşık 3 bin kişinin toplandığını, bunların yaklaşık 400'ünün çocuk olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Bölgede yağışlı hava nedeniyle zor şartlarda bekleyen yabancı uyruklulara sıcak yemek, su, battaniye, hijyen paketi ve bebek malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

KwaZulu-Natal eyaletinin Durban kentinde de 10 binden fazla Malavili, ülkelerine dönmek üzere resmi işlemlerin tamamlanmasını ve otobüslerin hareket etmesini bekliyor.

Protesto merkezleri

March and March hareketinden yapılan açıklamada, gösterilerin Johannesburg'da şehir merkezi, Hillbrow, Main Reef Road ve Dragon City çevresinde; Durban'da şehir merkezi, plaj hattı ve liman bağlantı noktalarında; Cape Town'da ise şehir merkezindeki eyalet parlamento binası önünde düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Yetkililer, yabancı uyrukluların protestoların düzenlendiği bölgelerden uzak durması uyarısında bulunuyor.

Yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Güvenlik, Politika, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 23:37:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.