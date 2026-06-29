Güney Afrika'da Göçmen Karşıtı Protestolar

CAPE Güney Afrika'da göçmen karşıtı grupların, belgesiz yabancıların ülkeyi terk etmesi için belirlediği 30 Haziran tarihi öncesinde, ülke genelinde güvenlik güçleri yüksek alarma geçti.

Göçmen karşıtı "March and March" hareketinin de aralarında bulunduğu gruplar, belgesiz yabancıların ülkeden ayrılması çağrısıyla 30 Haziran'da ülke genelinde protestolara hazırlanırken, güvenlik güçleri Durban, Cape Town ve Nelson Mandela Körfezi gibi kentlerde önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Güney Afrika Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia, yaptığı açıklamada polisin yasal protestoları engellemeyeceğini ancak şiddet, sindirme, vandalizm ve kamu düzenini bozacak eylemlere karşı müdahale için en üst düzeyde hazırlık yürütüldüğünü bildirdi.

Cachalia, polisin görevinin kamuoyundaki tartışmalarda taraf tutmak değil, anayasayı korumak ve yasaları korku, kayırma veya önyargı olmadan uygulamak olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine aşırı güç kullanımından kaçınma ve her durumda hukuka uygun, orantılı ve hesap verebilir hareket etme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan protesto uyarısı ve reform mesajı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada protesto hakkının anayasa tarafından güvence altına alındığını ancak bunun şiddet, vandalizm veya sindirme eylemlerine izin vermediğini vurguladı.

Ramaphosa, Güney Afrikalıların yasa dışı göç, sınır yönetimi, kamu hizmetleri üzerindeki baskı ve göç sistemini istismar eden suç örgütleri konusunda dile getirdiği endişelerin "gerçek ve duyulmayı hak eden" sorunlar olduğunu belirtti.

Hükümetin göç sisteminde kapsamlı reforma ihtiyaç olduğunu kabul ettiğini aktaran Ramaphosa, sınır yönetiminin güçlendirildiğini, belgesiz göçe karşı denetimlerin artırıldığını, iltica ve vize sistemlerinin iyileştirildiğini ve göç kontrolünü zayıflatan yolsuzluklara karşı adım atıldığını kaydetti.

-Cape Town'da binlerce kişi dönüş için bekliyor

Western Cape eyaletinde çoğunluğu Zimbabveli binlerce yabancı uyruklu, Cape Town'daki Epping İçişleri Geri Dönüş Merkezi önünde ülkelerine gönüllü dönüş işlemleri için beklemeye başladı.

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu Gift of the Givers, merkez çevresinde yaklaşık 3 bin kişinin toplandığını, bunların yaklaşık 400'ünün çocuk olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Bölgede yağışlı hava nedeniyle zor şartlarda bekleyen yabancı uyruklulara sıcak yemek, su, battaniye, hijyen paketi ve bebek malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

KwaZulu-Natal eyaletinin Durban kentinde de 10 binden fazla Malavili, ülkelerine dönmek üzere resmi işlemlerin tamamlanmasını ve otobüslerin hareket etmesini bekliyor.

Protesto merkezleri

March and March hareketinden yapılan açıklamada, gösterilerin Johannesburg'da şehir merkezi, Hillbrow, Main Reef Road ve Dragon City çevresinde; Durban'da şehir merkezi, plaj hattı ve liman bağlantı noktalarında; Cape Town'da ise şehir merkezindeki eyalet parlamento binası önünde düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Yetkililer, yabancı uyrukluların protestoların düzenlendiği bölgelerden uzak durması uyarısında bulunuyor.

Yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.