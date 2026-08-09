Güney Afrika’da Göçmenlere Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
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Güney Afrika’da Göçmenlere Yönelik Şiddet Protesto Edildi

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Göçmenler için ayrımcılığa son talebiyle Güney Afrika'nın çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenlendi.

Güney Afrika'da yüzlerce kişi, göçmenlere yönelik şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi talebiyle ülkenin farklı kentlerinde yürüyüş düzenledi.

Johannesburg, Pretoria, Cape Town ve Durban kentlerinde düzenlenen gösterilere, Güney Afrika ve kıta genelindeki toplulukları temsil eden 60'tan fazla sivil toplum kuruluşu katıldı.

Göstericiler, yabancı uyruklulara yönelik şiddet olaylarının sona erdirilmesini ve faillerin hesap vermesini talep ederken, hükümetten göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve ülkelerine geri gönderilmesi uygulamalarını durdurmasını istedi.

Johannesburg'daki dayanışma yürüyüşünde konuşan göçmen aktivisti Thuli Nkadimeng, yabancı uyruklulara yönelik şiddet ve tehditlerin sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Yabancı uyruklulara yönelik şiddet ve yıldırma eylemlerini sürdürenlerin hesap vermesini istiyoruz." dedi.

Gösteriye katılan Phakamile Johnny de ülkede yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yeter artık. İnsanların saldırıya uğramasını ve iş yerlerinin yağmalanmasını sessizce izleyemeyiz. Bu artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

77 binden fazla düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Yaklaşık 3 milyon göçmenin yaşadığı 63,5 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, March and March ve Operation Dudula gibi yabancı karşıtı gruplar, düzensiz göçmenlerin ülkeden çıkarılması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Güney Afrika hükümeti, göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştırılması kapsamında 3 Ağustos itibarıyla 77 bin 184 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıklamıştı.

Güney Afrika polisinin son dönemdeki yabancı karşıtı şiddet dalgasıyla doğrudan ilişkilendirdiği saldırılarda, 2 Mozambik vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Şiddet olayları ve tehditlerin ardından çoğunluğunu Malavililerin oluşturduğu, aralarında Zimbabwe, Mozambik ve Nijerya vatandaşlarının da bulunduğu 150 binden fazla göçmen ülkelerine dönmüştü.

İşsizlik oranının uzun yıllardır yüzde 30'un üzerinde seyrettiği ve suç oranlarının yüksek olduğu ülkede, yabancı karşıtı gruplar, göçmenleri işsizlik ve suç sorunlarının başlıca sorumluları olarak gösteriyor.

Öte yandan on binlerce göçmenin ülkelerine dönmesi, yabancı iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı tarım, tekstil, perakende ve toptan ticaret sektörlerinde aksamalara yol açıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika’da Göçmenlere Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika

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