Güney Afrika'da Kaybolan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da Kaybolan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin batı kıyılarında şiddetli fırtınada sürüklenerek kaybolan kargo gemisi için arama çalışmaları devam ediyor. Mürettebatın tamamının Filipinler vatandaşı olduğu belirtilirken, gemiyi arama çalışmaları Doringbaai kasabasının 60 kilometre açığında sürdürülüyor. Aynı zamanda Cape Town şehri çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 binden fazla bina hasar gördü.

09.07.2024 22:57
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin batı kıyılarında şiddetli fırtınada sürüklenerek kaybolan kargo gemisi için arama çalışması yürütülüyor.

Güney Afrika Deniz Güvenliği Otoritesinden (SAMSA) yapılan açıklamada, kaybolan "MV Ultra Galaxy" isimli Panama bandıralı gemiyi bir filikayla terk eden 18 kişilik mürettebatın, 2 kargo gemisi ve 1 balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Mürettebatın tamamının Filipinler vatandaşı olduğu belirtildi.

En son Doringbaai kasabasının 60 kilometre açığında görülen gemiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Cape Town'da şiddetli yağışlar 7 bin binada hasara neden oldu

Öte yandan Cape Town şehri çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu su baskınlarında 7 binden fazla bina hasar gördü.

Cape Town Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, basına yaptığı açıklamada, 6 Temmuz'dan beri aralıksız süren şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarının 70'ten fazla mahallede hasara neden olduğunu söyledi.

Hill-Lewis, çoğunluğu kent dışındaki gecekondu mahallelerinde bulunan kaçak yerleşimlerde olmak üzere 7 binden fazla yapının su baskınlarında hasar gördüğünü belirtti.

Şiddetli yağışların cuma gününe kadar devam etmesinin beklendiğini kaydeden Hill-Lewis, gelecek günlerde daha fazla su baskınları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Afrika Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların perşembe günü etkisini artmasının beklendiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kaybolan Kargo Gemisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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