Güney Afrika'da M çiçeği vaka sayısı 22 Eylül itibarıyla 22'ye yükseldi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde M çiçeği vaka sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 17 Eylül itibarıyla 18 olan doğrulanmış M çiçeği vaka sayısı 22 Eylül itibarıyla 22'ye yükseldi.

Açıklamada, doğrulanan 4 yeni vakadan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Bakanlık, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte özellikle Western Cape'te temaslı takibi ve gözetim çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

M çiçeği virüsü

DSÖ'ye göre M çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait M çiçeği virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.