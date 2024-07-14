Güney Afrika'da Orman Yangınları: 7 Ölü, 196 Ev Harap Oldu

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JOHANNESBURG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli orman yangınları sonucu geçtiğimiz hafta içinde 7 kişi hayatını kaybederken 196 ev ise tamamen harap oldu.

Eyalet ortak yönetim ve geleneksel işler departmanı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, bir hafta önce başlayan orman yangınlarının 751 kişiyi etkilediği ve King Cetshwayo, Ilembe, uThukela ve Zululand'ın da aralarında bulunduğu bölgelerde çiftliklere ve evlere hasar verdiği belirtildi.

Departmanın verdiği bilgilere göre orman yangınlarında 14.000 hektarın üzerinde otlak zarar görürken 1.600 hayvan öldü.

Eyalet ulaştırma ve insan yerleşimleri konseyi yetkilisi Siboniso Duma, orman yangınlarının devam etmesi nedeniyle zarar gören evlerin sayısının arttığını belirterek etkilenen aileleri belirleme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.