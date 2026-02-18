Güney Afrika'da Paralı Asker Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da Paralı Asker Skandalı

18.02.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'da Rus ordusuna paralı asker sağlamakla suçlanan 5 kişi hakim karşısına çıktı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Rusya ordusuna paralı asker sağlamakla suçlanan 5 kişi hakim karşısına çıkarıldı.

Kempton Park Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında devlet radyosu SA FM sunucusu Nonkululeko Mantula'nın da bulunduğu 5 sanığın, Güney Afrikalıları sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna ederek "Yabancı Askeri Yardım Düzenleme Yasası"nı ihlal ettikleri iddia edildi.

Gauteng Ulusal Savcılık Kurumu Sözcüsü Magaboke Mohlatlole, yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanabilmesi için davanın 29 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

Mohlatlole, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden Rusya'ya gitmek üzere O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda yakalanan 5 sanığın kefaletle serbest bırakıldığını aktardı.

Radyo sunucusu Mantula hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini belirten Mohlatlole, "Şebekenin kapsamını ve olası güvenlik tehditlerini belirlemek için istihbarat ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sürüyor." dedi.

Güney Afrika hükümeti geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırılarak Rus ordusuna katılan en az 17 Güney Afrika vatandaşının Donbas bölgesinde mahsur kaldığını bildirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın kızı olan eski MK Parti milletvekili Duduzile Zuma-Sambudla, 17 Güney Afrika vatandaşını "yakın koruma eğitimi" vaadiyle kandırıp Ukrayna cephesinde Rus ordusu adına savaşmaya göndererek insan kaçakçılığı ve yasa dışı paralı asker faaliyeti yürütmekle suçlanmıştı.

Zuma-Sambudla, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güvenlik, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Paralı Asker Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:43
Vitor Pereira’nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
19:25
Nicolo Melli ameliyat oldu İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Nicolo Melli ameliyat oldu! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 20:19:37. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Paralı Asker Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.