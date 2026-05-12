Güney Afrika'da Ulusal Afet İlanı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Batı Cape ve Doğu Cape eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaşanan can kayıpları ve altyapıdaki büyük yıkım nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde şimdiye kadar en az 10 kişinin sel ve ağaç devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Batı Cape eyaletinde evleri sular altında kalan yaklaşık 6 bin kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.