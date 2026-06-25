Güney Afrika'dan ABD Büyükelçisi'ne Tepki - Son Dakika
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Güney Afrika'dan ABD Büyükelçisi'ne Tepki

25.06.2026 17:28
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Güney Afrika, ABD'li Büyükelçi Bozell'in eleştirilerine, bağlantısızlık ilkesini savunarak yanıt verdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell'in, ülkenin İran ve Çin ile temaslarına ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, "bağlantısızlığın tarafsızlıkla karıştırılmaması gerektiğini" belirtti.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisi Bozell'in, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade'nin Güney Afrika ziyareti ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin Çin temaslarına ilişkin eleştirileri hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin ülkede görev yapan büyükelçilerle kamuoyu önünde tartışmaya girmediği ancak söz konusu ifadelerin ülkenin dış politika ilkelerinin açık şekilde yeniden teyit edilmesini gerekli kıldığı kaydedildi.

Egemen bir ülke olarak Güney Afrika'nın, bağlantısızlık ilkesine sıkı şekilde bağlı bağımsız bir dış politika izlediği vurgulanan açıklamada, "Bağlantısızlık, tarafsızlıkla karıştırılmamalıdır. Jeopolitik çekişmelerin içine çekilmeyi veya taraf tutmaya zorlanmayı reddediyoruz, bunun yerine kapsayıcı diyaloğu, küresel barışı ve kendi ulusal çıkarlarımızı önceliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'nın küresel yelpazenin her kesimiyle ikili ilişkiler geliştirme hakkını saklı tuttuğu belirtilerek, ABD'nin kendisinin de aktif şekilde temaslarını sürdürdüğü İran ve Çin ile ilişkileri nedeniyle Güney Afrika'nın kamuoyu önünde eleştirilmesinde "açık bir çelişki" bulunduğu kaydedildi.

Güney Afrika'nın ABD ile ilişkilerinde yerleşik diplomatik kanalları kullanmaya bağlı kalmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, bu protokollerin bundan sonra karşılıklı olarak gözetileceğine güvenildiği ifade edildi.

ABD Büyükelçisi'nin İran ve Çin tepkisi

Büyükelçi Bozell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Afrika hükümetinin İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade'yi ağırladığını, Cumhurbaşkan Yardımcısı Mashatile'nin de Pekin'de Çin ile ilişkileri derinleştirdiğini belirtti.

Bozell, paylaşımında, "Güney Afrika hükümeti İran Dışişleri Bakan Yardımcısı için kırmızı halıyı sererken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile Pekin'de Çin ile ilişkileri derinleştiriyor. Pretoria buna 'bağlantısızlık' diyor. Biz ise bunu olduğu gibi adlandırıyoruz: bir seçim. Güney Afrika halkı, hükümetlerinin kimin yanında yer almayı seçtiği konusunda dürüst bir konuşmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den Bozell'in paylaşımına tepki

ABD Büyükelçisi Bozell'in paylaşımına Çin'in Pretorya Büyükelçisi Wu Peng de X üzerinden tepki gösterdi.

Wu, "Saygı ve diplomatik protokol gereği, Güney Afrika'nın diğer ülkelerle ilişkileri hakkında yorum yapmıyoruz. Aynı şekilde, diğer ülkelerin büyükelçilerinin Çin-Güney Afrika ilişkileri hakkında kamuoyu önünde yorum yapmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, 22-26 Haziran'da Çin'i ziyaret ederek bazı temaslarda bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade ise 23 Haziran'da Pretorya'da Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Thandi Moraka ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan ABD Büyükelçisi'ne Tepki - Son Dakika

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