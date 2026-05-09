Güney Afrika'dan Gana'ya Tepki
Güney Afrika'dan Gana'ya Tepki

09.05.2026 00:43
Güney Afrika, Gana'nın göçmenlere yönelik saldırılar için AfB'ye başvurusunu üzüntüyle karşıladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Gana'nın "Güney Afrika'daki Afrikalı yabancılara yönelik yabancı düşmanı saldırıların" ele alınması amacıyla Afrika Birliği'ne (AfB) yaptığı başvuruyu üzüntüyle karşıladığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gana'nın ülkedeki Afrikalılara yönelik yabancı karşıtı olayların, haziranda Mısır'da düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda görüşülmesi için yaptığı başvurunun not edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'daki bazı topluluklar ile göçmenler arasında bu ay yaşanan münferit gerginliklerin ardından hükümetin hızla harekete geçerek, anayasasının değerleriyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan failleri adalet önüne çıkarmak için gerekli adımları atma talimatını verdiği belirtildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yabancı karşıtı eylemleri güçlü bir şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola'nın Gana ve Nijerya dahil birçok Afrikalı mevkidaşıyla temas kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşımda olan bazı görüntülerin manipüle edildiği ve Ganalı ya da Nijeryalı göçmenlerin protestolar sırasında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları destekleyen "güvenilir kanıt" bulunmadığı kaydedildi.

Gana ve Nijerya ile ilişkilerin onlarca yıllık siyasi, ekonomik ve halklar arası işbirliğine dayandığı vurgulanan açıklamada, ikili sorunların mevcut diplomatik mekanizmalar ve ortak komisyonlar aracılığıyla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'da yaklaşık 3 milyon göçmenin yaşadığı ve bunların yüzde 90'ının Afrika kıtasından geldiği belirtilerek, ülkenin, kıtanın en büyük Afrikalı göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptığına dikkati çekildi.

Güney Afrika'nın, karşılıklı kaygı duyulan konularda her devletle diplomatik temas ve yapıcı diyaloğa açık olmaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Güney Afrika, Gana'nın düzensiz göç konusundaki kaygıları, Afrika Birliği düzeyine taşıma kararını üzücü bulmaktadır. Ancak Afrika Birliği'nin bu konuyu gündeme almayı uygun görmesi halinde Güney Afrika da Afrika Birliği Kurucu Yasası doğrultusunda düzensiz göçün itici ve çekici faktörleri, iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularının gündeme alınmasını önerecektir."

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Gana Dışişleri Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, hükümetin, 24-27 Haziran'da Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda Güney Afrika'daki olayların ele alınması için resmi başvuruda bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'ya üst düzey atamalar
İran'ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
