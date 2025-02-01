Güney Afrika'nın Barış Çağı

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HARARE, 1 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda barış ve güvenliğin sağlanması için tüm taraflar arasında diyalog kurulması çağrısı yaptı.

Topluluk, Zimbabve'nin başkenti Harare'de düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayımladığı bildiriyle son dönemdeki saldırıların, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenliği ve insani durumu kötüleştirebileceği endişelerini dile getirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı grup M23'ün Kongo Demokratik Cumhuriyeti birliklerindeki Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Misyonu'na yönelik saldırılarını kınayan topluluk, söz konusu eylemlerin 30 Temmuz 2024'de Luanda Süreci aracılığıyla varılan ateşkesi ihlal ettiği ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu bölgesinin barış ve güvenliğini zedelediğini belirtti.

Topluluk, savaştan yorgun düşmüş bölgede su, elektrik ve iletişim gibi temel hizmetlerin ve gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin tedarik yollarının derhal eski haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Başkanı ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, kapanış konuşmasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve tüm tarafların diyaloğu ve barışçıl anlaşmazlık çözümü mekanizmalarını benimsenmesi çağrısı yaptı.

Mnangagwa, "Bu hedeflere ulaşmak istiyorsak silahların kalıcı şekilde susturulması yönünde daha fazla gayret göstermesi tüm üye devletlerin bireysel ve kolektif görevidir" dedi.

Mnangagwa, uluslararası topluma, etkilenen bölgeye sağlanan insani yardımları artırmaya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları artırma çağrısında bulundu.