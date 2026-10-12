Güney Avustralya'da şiddetli fırtına 7.000'den fazla abonenin elektriğini kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Avustralya'da şiddetli fırtına 7.000'den fazla abonenin elektriğini kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Avustralya\'da şiddetli fırtına 7.000\'den fazla abonenin elektriğini kesti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde pazar günü etkili olan fırtınalar nedeniyle 7.000'den fazla aboneye elektrik verilemedi. Gece Adelaide'e ulaşan fırtınalar hasara yol açtı; SA Power Networks pazartesi günü öğleden sonra 1.872 aboneyi etkileyen 15 kesinti bildirdi.

KANBERRA, 12 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle binlerce hanenin elektriği kesildi.

Pazar günü eyaletin geniş kesimlerinde etkili olan fırtınalar, gece saatlerinde eyaletin başkenti Adelaide'ye ulaştı. Dolu yağışı hasara yol açarken, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Eyalet Acil Durum Servisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar öğleden sonra itibarıyla çoğunluğu devrilen ağaçlarla ilgili olmak üzere 100'den fazla yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Eyalet genelinde pazar günü öğleden sonra 7.000'den fazla aboneye elektrik verilemedi.

SA Power Networks şirketi, pazartesi günü öğleden sonra itibarıyla 1.872 aboneyi etkileyen 15 ayrı elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Doğal AfetlerAvustralyaFırtınaFırtınaGüncelPazarÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:39
Düzenleme sonrası YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
08:22
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:51:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Güney Avustralya'da şiddetli fırtına 7.000'den fazla abonenin elektriğini kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei