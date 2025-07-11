Güney Çi·n Denizi'nde Seyrüsefer Vurgusu

ABD, Japonya ve Filipinler Dışişleri Bakanları, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünün önemini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi ve Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, Kuala Lumpur'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Çin'in bölgesel nüfuzunun ele alındığı görüşmede bakanlar, "bölgede statükonun zor veya baskı yoluyla değiştirilmesine" yönelik tek taraflı müdahalelere karşı durulması mutabakatına vardı.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesi sonrası üç ülkenin Dışişleri Bakanı'nı bir araya getiren ilk buluşma olarak kayda geçti.