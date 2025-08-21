Güney Çin Denizi'nde Gerginlik Artıyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulusal haber ajansı olan Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Toprak Egemenliği ve Denizcilik Haklarının Tarihsel ve Hukuki Temelleri" başlıklı raporunda bazı ülkelerin sorumsuz eylemlerinin, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkları tırmandırarak savaş sonrası uluslararası düzeni tehdit ettiği belirtildi.

Perşembe günü yayımlanan raporda 2020 yılından bu yana bölge dışı güçlerin cesaretlendirmesi ve desteğiyle Filipinler, Çin'in, "gri bölge" stratejisi yoluyla Güney Çin Denizi'ndeki meşru ve yasal haklarını koruma çabalarına karşı çıktığı ifade ediliyor.

Ayrıca "Filipinler gibi ülkelerin sorumsuz eylemlerinin, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkları 'yarı-askeri operasyon' seviyesine kadar tırmandırarak durumu neredeyse çatışma veya savaşın eşiğine sürüklediği" vurgulanıyor.

Enstitü, "Kışkırtma, Tehditler ve Yalanlar: Güney Çin Denizi Sorununa Dış Güçlerin Müdahalesi Hakkındaki Gerçekler" ve "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlıklı iki raporu daha kapsayan bir rapor serisi yayımlamıştı. "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Toprak Egemenliği ve Denizcilik Haklarının Tarihsel ve Hukuki Temelleri" başlıklı rapor da bu seri kapsamında yayımlandı.