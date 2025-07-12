Güney Çin Denizi Tahkim Kararı Sergisi Açıldı

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, başkentte "Tahkimin Yüzleri" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bensurto, burada yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın 9. yıl dönümünü kutlayarak, "Filipinler Büyükelçiliği adına, bu önemli günü bizimle birlikte kutladığınız için hepinize teşekkür etmek isterim." dedi.

Kararın, ülkesinin itibarını geri kazandırdığını söyleyen Bensurto, "Bu, geçmiş, şimdiki ve gelecek nesil Filipinlilerin onurunu geri kazandırdı." diye konuştu.

Bensurto, alınan kararın küresel etkileri olduğunu belirterek, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nın, hukukun üstünlüğünün merkezinde yer aldığını ve Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki haklarını ve yetkilerini kesin olarak belirlediğini belirtti.

Büyükelçi Bensurto, Güney Çin Denizi Tahkim Kararı sürecine ilişkin detaylı bir sunum da yaptı.

Konuşmanın ardından Bensurto, "Tahkimin Yüzleri" adlı fotoğraf sergisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.