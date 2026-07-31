Güney Kıbrıs'ta Afiş Provokasyonu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un İsrailli turistlere yönelik billboardlara astırdığı seçim afişlerinin, tahrip edilerek Filistin bayrağının renklerine boyandığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Larnaka Havaalanı yakınlarındaki, İsrail başbakan adayı ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'u destekleyen İbranice yazılı, İsrail bayrakları bulunan billboardlarda asılı seçim afişleri kısmen tahrip edilerek, üzerleri Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle kapatıldı.

GKRY basını, seçim afişlerinin birinde "İsrailliler, keyfini çıkarın. Bunu hak ediyorsunuz" yazdığını, Larnaka Havaalanı yolundaki ikinci tabelada ise "Geri gelin ve kazanın" sloganının yer aldığını aktardı.

GKRY'de yaşayan ve turist olarak bulunan İsraillileri etkilemek üzere asılan seçim afişlerinin, Rum siyasetçilerden ve basından tepki toplamaya devam ettiği kaydedildi.

Politis gazetesi ise söz konusu seçim afişlerinin Güney Kıbrıs'ta son dönemde artan İsrail varlığı ile ilişkili olduğunu duyurdu.