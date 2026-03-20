Güney Kore, Çin'de Otonom Sürüş Araştırması Yapıyor

20.03.2026 13:05
Güney Kore, otonom sürüş ve AI teknolojileri için Çin'de araştırma ekibi göndermeyi planladı.

SEUL, 20 Mart (Xinhua) -- Güney Kore, Çin'in otonom sürüş ve yapay zekaya ilişkin teknolojilere yönelik politikaları ve pratikteki uygulamalarını incelemek üzere sekiz ayrı devlet kurumu yetkililerinden oluşan ortak bir politika araştırma ekibini Çin'in başkenti Beijing'e gönderdi.

Yonhap Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre ekipte otonom sürüş ve ilgili yapay zeka teknolojilerini denetleyen ilgili bakanlık ve kurumlardan yaklaşık 20 yetkili yer alıyor.

Ekip, üç gün sürecek ziyaret sırasında gelecekteki mobilite ve otonom sürüş konusunda politika desteği, düzenleyici çerçeveler ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi almak amacıyla Çinli yetkililerle bir araya gelecek.

Beijing'deki otonom sürüş tanıtım alanının işleyişini inceleyecek olan ekip, Çin'in önde gelen otonom sürüş şirketlerini de ziyaret edecek.

Güney Kore hükümeti, tamamen otonom olan araçların ticarileştirilmesi ve otonom sürüşe yönelik pilot şehirlerin geliştirilmesinin hızlandırılmasını hedefliyor. Haberde Güney Kore'nin bu ziyaretle söz konusu hedeflerini desteklemek üzere ülkede uygulanacak politika önlemlerini belirlemeyi planladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

