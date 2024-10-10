Güney Kore'de 3 otomobil firmasının üretim hataları nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağıracağı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı parça ve sistem hataları saptanan bazı araçların geri çağrılması için tebligat yayımladı.Tebligata göre Hyundai Motor, Kia Corp. ve GM Korea bünyesinde toplamda 10 farklı modele ait 607 bin 502 araç için geri çağırma uygulanacak.
Son Dakika › Güncel › 600 binden fazla araç geri çağrılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?