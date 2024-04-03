Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'e gönderildi

Güney Kore ve Çin'in dostluğunun sembolü olarak 2016'da Seul'e gönderilen dev pandalar Ai Bao ve Le Bao'nun yavrusu Fu Bao'nun bugün Çin'e gönderileceği bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de doğan ilk dev panda Fu Bao için başkent Seul'ün güneydoğusundaki Yongin'de bulunan ülkenin en büyük eğlence parkı EverLand'de veda töreni düzenlendi.
İki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 4. yaşına girmesine az kalması nedeniyle bugün Çin'e gönderilecek Fu Bao için düzenlenen törene binlerce hayranı katıldı.
Fu Bao'nun geçtiği yolu çiçeklerle süsleyen hayranları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'e doğru yola çıkacak pandanın, Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde kalması bekleniyor.
Nesli tükenmekte olan türleri koruma anlaşması uyarınca, Çin'in başka ülkelere gönderdiği pandaların yavrularının 4 yaşına gelmeden ülkeye iade edilmesi gerekiyor.
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