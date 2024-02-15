Güney Kore'de doktorlar tıp öğrencisi sayısının artırılmasına karşı protesto düzenledi - Son Dakika
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Güney Kore'de doktorlar tıp öğrencisi sayısının artırılmasına karşı protesto düzenledi

Güney Kore\'de doktorlar tıp öğrencisi sayısının artırılmasına karşı protesto düzenledi

Güney Kore'de yüzlerce doktor, tıp öğrencilerinin sayısının artırılmasına yönelik hükümet planına karşı protesto düzenledi. Tıp fakültelerindeki öğrenci sayısının artırılmasının tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı gerekçesiyle doktorlar ülke çapında eylemler düzenliyor. Güney Kore, düşük doğum oranlarına rağmen en düşük doktor sayısına sahip olan ülkeler arasında yer alıyor.

15.02.2024 18:59
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Güney Kore'de yüzlerce doktor, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, tıp öğrencilerinin sayısının artırılmasına yönelik hükümet planına karşı protesto düzenledi.

Yonhap ajansının haberine göre, tıp fakültelerindeki öğrenci sayısının 2 binden 5 bin 58'e yükseltilmesi kararı sonrası yüzlerce doktor, Seul'deki başkanlık ofisinin önünde "Tıp camiasının rızası olmadan tıp öğrencilerinin sayısının artırılmasına karşı çıkıyoruz" yazılı pankartlarla yürüdü.

Doktorlar, hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle ülke çapında eylemler düzenlerken, Kore Tabipler Birliği (KMA), ulusal greve gidecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Eski KMA Başkanı Joo Sooho, " Hükümet, doktorların kadın doğum veya pediatri gibi mühim sektörlerde çalışmasını istiyorsa, önce yasal güvence ağı kurmalı ve doktor maaşlarını yükseltmeli. Böylelikle bu sektörde çalışan doktorlar, baskı altında hissetmez veya ağır iş yükü altında ezilmez." ifadesini kullandı.

Doktorlar, Kovid-19 dönemi de dahil olmak üzere hükümetin, tıp öğrencisi sayısını artırma teşebbüslerine karşı çıkmıştı.

Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore, hızla yaşlanan toplum nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen, gelişmiş ülkeler arasında nüfus büyüklüğüne oranla en düşük doktor sayısına sahip olanlar arasında yer alıyor.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarında artış yapılmasına karar verdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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