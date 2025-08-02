Güney Kore'de DP'nin Yeni Başkanı Jung Chung-rae - Son Dakika
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Güney Kore'de DP'nin Yeni Başkanı Jung Chung-rae

02.08.2025 14:27
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Jung Chung-rae, Demokrat Parti'nin yeni genel başkanı olarak yüzde 61,74 oyla seçildi.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'nin (DP) genel başkanlığına Jung Chung-rae seçildi.

Yonhap'ın haberine göre, DP'nin yeni başkanı belli oldu.

Dört dönem milletvekilliği yapan 60 yaşındaki Jung, iktidardaki DP'nin genel başkanlığına getirildi.

Jung, ulusal parti kongresinde oyların yüzde 61,74'ünü alarak seçimi kazanırken, rakibi Park Chan-dae ise oyların yüzde 38,26'sını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de DP'nin Yeni Başkanı Jung Chung-rae - Son Dakika

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