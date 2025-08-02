Güney Kore'de DP'nin Yeni Başkanı Jung Chung-rae

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti'nin (DP) genel başkanlığına Jung Chung-rae seçildi.
Yonhap'ın haberine göre, DP'nin yeni başkanı belli oldu.
Dört dönem milletvekilliği yapan 60 yaşındaki Jung, iktidardaki DP'nin genel başkanlığına getirildi.
Jung, ulusal parti kongresinde oyların yüzde 61,74'ünü alarak seçimi kazanırken, rakibi Park Chan-dae ise oyların yüzde 38,26'sını aldı.
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