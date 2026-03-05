Güney Kore'de İntihar Oranları Yükseliyor - Son Dakika
Güney Kore'de İntihar Oranları Yükseliyor

05.03.2026 16:45
Güney Kore'de yaşam memnuniyeti sabit kalırken, intihar oranları en yüksek seviyeye çıktı.

Güney Kore'de vatandaşların yaşam standartlarına ilişkin yayımlanan veriler, yaşam memnuniyeti seviyesinin aynı kaldığını, intihar oranlarının ise yükseldiğini gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının 2024'teki yaşam standartlarına ilişkin verileri içeren raporu yayımladı.

Rapordaki verilere göre yaşam memnuniyeti seviyesi 10 puanlık ölçekte 6,4'e ulaşırken, 2023'e kıyasla verilerde değişim olmadı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine de referans verilen raporda, üç yıllık yaşam memnuniyeti ortalaması baz alındığında Güney Kore'nin 38 OECD ülkesi arasında 33'üncü sırada yer aldığı kaydedildi.

İntihar oranları artışta

Veriler ayrıca, 2024'teki intihar oranlarının 100 bin kişide 1,8 artışla 29,1'e yükseldiğini gösterdi.

Buna göre intihar oranları, 100 bin kişide 31,7 olduğu 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Güney Kore hükümeti, 2025'te ülkede artan intiharlara karşı inanç temsilcilerinden "hayata saygı ve intiharın önlenmesi" desteği istemişti. Toplantıda bu grupların temsilcilerine "umutsuzluk içindeki insanlara umut, şefkat ve destek sağlanması çabalarına destek vermeleri" talep edilmişti.

Kaynak: AA

