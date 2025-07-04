Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) üye 9 ülkeden 19 yetkili, Güney Kore'de kimyasal savunma eğitimi programına katıldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, OPCW üyesi ülkelerden yetkililer, Seul'deki Kimyasal, Biyolojik ve Radyolojik Savunma Komutanlığında eğitim aldı.

30 Haziran-4 Temmuz tarihlerini kapsayan kimyasal savunma eğitimi programına Nepal, Malezya, Hindistan ve Filipinler'in de aralarında bulunduğu 9 ülkeden 19 yetkili katıldı.

Kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırılara karşı tasarlanan robotlar, zırhlı araçlar, radyolojik keşif ekipmanlarının kullanıldığı programda katılımcılara, kimyasal terör saldırılarına ve kazalarına karşı savunma önlemleri konusunda teori ve pratik bazlı eğitim verildi.

Güney Kore, eğitim programını, 2005'ten bu yana OPCW üye ülkelerinden katılımcılara her yıl sunuyor. Nisan 1997'de kurulan OPCW'nin merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor.