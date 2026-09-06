Güney Kore'de Kuzey Koreli ajan için bilgi toplayan kişi 5 yıl hapis cezası aldı
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, kimliği gizli tutulan 43 yaşındaki sanığı, Telegram aracılığıyla Kuzey Koreli ajan için sığınmacı bilgileri topladığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, bu faaliyetler karşılığında 660 milyon won (yaklaşık 480 bin dolar) değerinde kripto para aldığı belirlendi.
Güney Kore'de Kuzey Koreli ajan için bilgi topladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Yonhap ajansının haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, kimliği gizli tutulan 43 yaşındaki sanığı, Güney Kore Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal etmekten suçlu buldu.
Sanığın, Mayıs-Haziran 2021'de Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla, Pyongyang yönetimi karşıtı Kuzey Koreli sığınmacıların faaliyetleriyle ilgili bilgi toplama emri aldığı ve bu doğrultuda faaliyet gösterdiği saptandı.
Sanığın bu faaliyetleri karşılığında Kuzey Koreli ajandan 660 milyon won (yaklaşık 480 bin dolar) değerinde kripto para aldığı belirlendi.
Mahkeme, "Kuzey Kore'den iltica edenler hakkındaki bilgilerin, onlara veya ailelerine zarar vermek için kullanılabileceği gerekçesiyle korunmaları gerektiğini" belirterek, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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