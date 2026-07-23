Güney Kore\'de Panda Yavrusu Doğdu

SEUL, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Güney Kore'ye gönderdiği Ai Boa adlı dev panda, dişi bir yavru dünyaya getirdi.

Ai Bao yeni doğan yavrunun babası Le Bao ile birlikte 2016 yılında Çin'den Güney Kore'ye nakledilmişti. Çift, o tarihten bu yana ülkenin Gyeonggi eyaletinde bulunan Everland Hayvanat Bahçesi'nde yaşamını sürdürüyor.