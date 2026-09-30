Güney Kore'de savcılık, Daegu Belediye Başkanı Choo'ya 20 yıl hapis istedi - Son Dakika
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Güney Kore'de savcılık, Daegu Belediye Başkanı Choo'ya 20 yıl hapis istedi

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Güney Kore'de özel yetkili savcılık ekibi, 2024'teki sıkıyönetimde rol aldığı gerekçesiyle Daegu Belediye Başkanı Choo Kyung-ho için 20 yıl hapis cezası talep etti. Choo'nun duruşmasında anayasal görevini ihmal edip ayaklanmaya aktif katılmayı seçtiği öne sürüldü.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 2024'te ilan ettiği sıkıyönetimde rol aldığı gerekçesiyle Daegu Belediye Başkanı Choo Kyung-ho hakkında 20 yıl hapis cezası talep edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, Choo'yu sıkıyönetimde önemli rol almakla suçlayarak 20 yıl hapis cezası talep etti.

Özel yetkili savcılık ekibi üyesi, Choo'nun Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmasında, "Sanık, milletvekili olarak sıkıyönetimi denetleme ve kontrol etme yönündeki anayasal görevini ihmal etti ve ayaklanmaya aktif olarak katılmayı seçti." dedi.

Choo, dönemin iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nde (PPP) grup başkanı olarak görev yapmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA
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