Güney Kore'de Sıcak Hava Dalgası Önlemleri

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasının insanların yaşamını en düşük seviyede etkilemesini sağlamak amacıyla bakanlıklardan tedbir almalarını istedi.

Yonhap'ın haberine göre Lee, ülkede etkili olan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği sıcak hava dalgasına ilişkin ilgili bakanlarla toplantı yaptı.

Lee, sıcak hava dalgasının bir süre devam edebileceği uyarısında bulunarak "Hükümet, sıcak hava dalgası hafifleyene kadar olağanüstü kararlılıkla kapsamlı bir yanıt sistemini aktifleştirmelidir." ifadesini kullandı.

Bakanlıklardan, insanların sıcak hava dalgası ve beraberinde getirdiği kuraklıktan en düşük düzeyde etkilenmesi hedefiyle idari güçlerini kullanmalarını isteyen Lee, hava koşullarına yanıt verilmesi amacıyla tedbirler alınması talimatı verdi.

Lee, sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde açık havada çalışan kişilerin ara vermesinin sağlanması, besi hayvanlarının ve ekinlerin zarar görmesinin önlenmesi için adımlar atılması ve özellikle güneyde yeterli su kaynaklarının bulunduğundan emin olunması gerektiğini belirtti.

Güney Kore'nin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıkmıştı.

Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekoru kırılmıştı.

Daegu kentinde ise hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşmasıyla 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiği aşılmıştı.