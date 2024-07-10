Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Kuzey Jeolla ve Güney Chungcheong bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu su baskını ve toprak kayması yaşandı. Kuzey Jeolla bölgesindeki Gunsan şehrine düşen yoğun yağışlar sonucunda 17 ev su altında kaldı ve 16 yol kullanılamaz hale geldi. Güney Chungcheong bölgesinde ise bir apartmanın su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Seocheon kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu çöken evde de 1 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi. Hava durumu yetkilileri, bu yağış miktarının 200 yılda bir görüldüğünü belirtti.

10.07.2024 11:03
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Güney Kore'nin Kuzey Jeolla ve Güney Chungcheong bölgelerindeki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Jeolla bölgesindeki Gunsan şehrine, saatte 131,7 milimetreyle ülkedeki en yoğun yağış düştü.

Bölgede 17 evi su bastı, 16 yol su altında kaldı.

Güney Chungcheong bölgesinde bir apartmanı su basması nedeniyle asansörde mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Seocheon kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu çöken evde de 1 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi.

İsmini vermek istemeyen bir Güney Kore hava durumu yetkilisi, bu yağış miktarının 200 yılda bir görüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

su baskını, Güney Kore, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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