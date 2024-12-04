Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve İstifa - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve İstifa

Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı sonrasında Savunma Bakanı Kim Yong-hyun istifa niyetini açıkladı.

04.12.2024 15:20
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sürpriz sıkıyönetim ilanı ve bunun kaldırılmasının ardından Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, vatandaşlardan özür dileyerek istifa niyetini bildirdiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanı Kim, yaptığı yazılı açıklamada, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür diledi.

"Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı." ifadesini kullanan Kim, tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini aktardı.

Bu arada, ana muhalefetteki Demokrat Parti, Savunma Bakanı Kim'in açıklamasından hemen önce görevden azli için önerge vermişti.

Ayrıca iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon ve Başbakan Han Duck-soo, başkanlık ofisine gitti. Liderlerin, burada Devlet Başkanı Yoon ile görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve İstifa - Son Dakika

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