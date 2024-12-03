Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

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Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı, Parlamento'nun da bu kararı oylayıp kaldırılmasını kabulünün ardından ülkede eğitim ve ulaşımın olağan akışında faaliyet göstermeye devam edeceği belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim kararının kaldırılması için Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonrası, Devlet Başkan Yoon'un oylamaya ilişkin tepkisi bekleniyor. Güney Kore yasalarına göre, Devlet Başkanı oylamaya uymakla yükümlü.

Diğer yandan Güney Kore Eğitim Bakanlığı, ülkedeki basın mensuplarına eğitimin normal akışında süreceğine ilişkin açıklama gönderdi.

Açıklamada, okul ve eğitim kurumlarının kapanmayacağı, olağan akışında faaliyetine devam edeceği belirtildi.

Aynı şekilde, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndaki acil toplantının ardından duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, insanların günlük yaşamında aksaklıkları önlemek için kara yolları, demir yolları, hava taşımacılığı ve inşaat alanlarının normal şekilde çalışmasının sağlanacağı belirtildi.

Güney Kore Merkez Bankasından yapılan açıklamada da sıkıyönetim ilanının piyasa üzerindeki etkisini ölçmek ve gerekli müdahaleleri görüşmek üzere acil toplantı yapılacağı bilgisi yer aldı.

Muhalefete göre karar başından beri hükümsüzdü

Muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung ise basın mensuplarına, sıkıyönetim kararını değerlendirdi.

Kararın anayasada öngörülen fiili gereklilikleri karşılamadığını söyleyen Lee, "Sıkıyönetim kararı en başından beri hükümsüzdü. Ulusal Meclis'in bu yöndeki kararı da hükümsüzlüğü doğruluyor." ifadelerini kullandı.