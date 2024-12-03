Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

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(ANKARA) - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetimi kaldıracağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak sıkıyönetim ilan etmiş, Güney Kore medyası, askeri güçlerin parlamento faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu. Daha sonra Yoon Suk Yeol, ilan ettiği sıkıyönetimi kaldırmak için harekete geçeceğini açıkladı.

Bu gelişme sonrası ulusal mecliste, 300 üyeden 190'ının hazır bulunduğu oylamada milletvekilleri oybirliğiyle Başkan Yoon Suk Yeol'un, sıkıyönetim kararnamesinin kaldırılması yönünde oy kullandı. Bunun üzerine sıkıyönetimi kaldıracağını belirten . Yoon, askerlerin Ulusal Meclisten çekildiğini de söyledi.