Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırılıyor

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- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: "Sıkıyönetim kararı kaldırılacak"

SEUL - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim kararının kaldırılacağını duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim konusunda geri adım attı. Yoon, sıkıyönetim ilan ettikten saatler sonra Bakanlar Kurulu toplantısıyla sıkıyönetim kararının kaldıracağını duyurarak, ordunun geri çekildiğini söyledi. Devlet Başkanı Yoon'un açıklamasının ardından parlamento dışında toplanan kalabalık kutlama yaptı.

Parlamento sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar vermişti

Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirmişti. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190'ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etmişti. Güney Kore'de anayasaya göre sıkıyönetim, parlamento çoğunluğunun talebi üzerine kaldırılabiliyor.

"Özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum"

Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak için sıkıyönetim ilan etmiş, "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" demişti.

Sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atanmış, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı.