Güney Kore'de Sıkıyönetim Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Sıkıyönetim Oylaması

Muhalefet, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını için mecliste önerge sunuyor.

07.12.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te önergenin görüşüleceği oturum, yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) başlayacak.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Karar için iktidar partisinin desteğini alıp alamayacağı belirsiz olan muhalefetin önergeyi meclisten geçirip geçiremeyeceği henüz netleşmiş değil.

Parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanından bu yana ilk kez bugün kamunun karşısına çıkan Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, Güney Kore halkından özür dilerken, mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını belirtmişti.

İktidar partisinin nasıl tavır alacağı belirsiz

Yoon'un üye olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'nin ise oylamada nasıl bir tavır alacağı belirsizliğini koruyor.

Partinin lideri Han Dong-hoon, Yoon'un özür konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı'nın artık görevini etkin şekilde yerine getirecek durumda olmadığı ve bir an evvel istifa etmesinin kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Han, dün de Yoon'un sıkıyönetim ilanı sırasında önde gelen siyasilerin tutuklanması talimatı verdiğinin anlaşıldığını belirterek, yeniden böyle "radikal" bir eyleme girişmesinin önlenmesi için yetkilerinin askıya alınması gerektiği ifade etmişti.

Siyasi gözlemciler, milletvekili olmadığı için azil oylamasına katılmayacak olan Han'ın muhalefetin önergesine destek işareti verdiği yorumunu yapıyor.

Öte yandan PPP'nin meclis grubu, önerge aleyhinde oy kullanarak azil sürecini engellemeye yönelik tavırlarını sürdürüyor.

Şu ana dek iktidar partisinden bir milletvekili, 6 dönemdir milletvekilliği yapan PPP üyesi Cho Kyoung-tae, muhalefetin önergesine destek vereceğini açıkladı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 İstanbul’daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:25 Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmış Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
12:44 Putin’den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
12:23 Bakan Yerlikaya’dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü’ne tebrik mesajı Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:48 İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 10:15:34. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Sıkıyönetim Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.