Güney Kore'de artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri istifalarını sunmaya başladı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de ülke genelindeki 40 tıp fakültesinden 19'unda çalışan profesörler ortak bildiri imzaladı.
Büyük üniversite hastanelerinde kıdemli doktor olarak görev yapan profesörler bildiride, bugün istifalarını sunmaya ve çalışma saatlerini azaltmaya başladıklarını duyurdu.
İstifasını sunan tıp profesörleri, sağlık sektörünün etkilenmemesi için işi hemen bırakmayacakları konusunda güvence verdi.
Ne olmuştu?
Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.
Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.
Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.
İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.
Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.
Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.
Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de Tıp Profesörleri Kontenjan Artışını Protesto Ediyor - Son Dakika
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