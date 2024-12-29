Güney Kore'de Uçak Kazası: 47 Ölü

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Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını, kazada ilk belirlemelere göre 47 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.