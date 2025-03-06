Güney Kore'de Uçak Kazası: 7 Yaralı

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SEUL, 6 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'de gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikat sırasında bir savaş uçağının yanlışlıkla sivil bir bölgeyi bombalaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ndan yapılan açıklamaya göre, KF-16 tipi bir savaş uçağı perşembe günü yerel saatle sabah 10.00 civarında başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon kasabasına yakın bir bölgeye 8 adet MK-82 bombası bıraktı. Bu bölge, Kuzey Kore sınırındaki gerçek mühimmat kullanılan atış alanının dışında yer alıyordu.

Birçok medya kuruluşunun bildirdiğine göre olayda sivillerin yaşadığı 7 ev zarar görürken, 4 kişi ağır, 3 kişiyse hafif şekilde yaralandı.

Gün içinde Güney Kore ve ABD, Pocheon'da gerçek mühimmatın kullanıldığı ortak bir tatbikat düzenlemiş, tatbikatta aralarında tanklar, kundağı motorlu obüsler, helikopterler ve savaş uçaklarının bulunduğu 160'tan fazla askeri teçhizat kullanılmıştı.