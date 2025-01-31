Güney Kore'de Uçak Yangını: Karakutu Bulundu

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Güney Kore'de kalkış öncesi alev alan yolcu uçağının karakutusunun bulunduğu ve inceleme için bir Fransız ekibin soruşturmaya katılacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Havacılık ve Demiryolu Kaza Araştırma Kurulu, polis, itfaiye ve Ulusal Adli Tip Servisi ile yangın çıkan uçağa ilişkin alınacak güvenlik önlemleri için toplantı düzenledi.

Bir yetkili, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, ancak taşınabilir bir bataryadan ya da kabin bagajı bölmesinde bulunan bir eşyadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.

Yetkili, soruşturma sırasında tekrar alev alması durumunda uçağın "patlayabileceğini" dile getirerek, "Uçağın yakıtını boşaltıp boşaltmayacağımıza karar vereceğiz ancak gövde hasar gördüğü için bu zor görünüyor." ifadesini kullandı.

Uçağın karakutusunun bulunduğunu bildiren yetkili, güvenlik önlemlerine ilişkin planın açıklanacağını kaydetti.

Yetkili, sivil havacılık kazalarının teknik soruşturmalarından sorumlu bir Fransız kurumu olan Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosundan bir ekibin, yangın çıkan uçağa ilişkin soruşturmaya katılacağını bildirdi.

Yangın çıkan yolcu uçağı Airbus şirketi tarafından üretildi. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün kuralına göre, soruşturmaya uçağı üreten ülkeden katılım sağlanması gerekiyor.

Güney Koreli hava yolu şirketi Air Busan'ın filosunda bulunan yolcu uçağı, 27 Ocak'ta Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış öncesi alev almıştı.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 personelin şişme kaydırakla tahliye edildiğini bildirmişti.