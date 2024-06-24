Güney Kore'deki pil fabrikasında çıkan yangında ölenlerin çoğu Çinli göçmen işçi - Son Dakika
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Güney Kore'deki pil fabrikasında çıkan yangında ölenlerin çoğu Çinli göçmen işçi

Güney Kore\'deki pil fabrikasında çıkan yangında ölenlerin çoğu Çinli göçmen işçi

Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde bulunan bir lityum-iyon pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin çoğunun Çinli göçmen işçiler olduğu bildirildi. Yangında 22 işçi hayatını kaybederken, 18'i Çin, 2'si Güney Kore, 1'i Laos vatandaşıydı. Fabrikada 102 işçi çalışırken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin Büyükelçiliği, Çin vatandaşlarının yangında hayatını kaybettiğini doğruladı. Güney Kore'deki Çinli göçmen işçiler genellikle düşük ücretle imalat sektöründe çalışmaktadır.

24.06.2024 16:05
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Güney Kore'de Hwaseong şehrindeki lityum-iyon pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün Çinli göçmen işçiler olduğu bildirildi.

Yerel itfaiye yetkilisi Kim Jin-young, yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden 22 işçinin 18'inin Çin, 2'sinin Güney Kore, 1'inin Laos vatandaşı olduğunu, ölen bir işçinin ise uyruğunun tespit edilemediğini belirtti.

Yangın sırasında fabrikada 102 işçinin çalıştığını aktaran Kim, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kim, yangında 2'si ağır 8 işçinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Çin'in Seul Büyükelçiliği de fabrikada hayatını kaybedenler arasında Çin vatandaşları olduğunu doğruladı ancak sayı vermedi.

Güney Kore'deki Çinli göçmen işçiler

Güney Kore'de başta Çin'deki etnik Koreliler olmak üzere çok sayıda Çinli göçmen işçi, imalat sektöründe düşük ücretle çalışıyor.

Seul'un 45 kilometre güneyindeki Hwaseong şehrinde Aricell adlı şirkete ait lityum-iyon pil fabrikasında sabah saatlerinde yangın meydana gelmişti.

Lityum-iyon piller, elektrikli araçlardan depolama ünitelerine, dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına ve mobil cihazlara dek yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'deki pil fabrikasında çıkan yangında ölenlerin çoğu Çinli göçmen işçi - Son Dakika

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