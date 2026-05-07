Güney Kore'den Barışçıl Yaşama Vurgusu

Güney Kore, anayasa değişikliğiyle Seul ile yeniden birleşmeye yönelik tüm ifadeleri kaldıran Kuzey Kore'yle "barışçıl birlikte yaşama" politikasını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin anayasa değişikliğine ilişkin detayların kapsamlı şekilde inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Hükümet, inceleme sonuçlarına dayanarak Kore Yarımadası için barışçıl birlikte yaşama politikasını kararlılıkla sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, dün Kuzey Kore'nin revize edilmiş anayasasını yayımlamıştı.

Anayasada, "barışçıl yeniden birleşme" ve "ulusal birlik" ifadelerinin yerini, Kuzey Kore'yi güneyde Güney Kore, kuzeyde ise Çin ve Rusya ile net sınırları olan ayrı bir devlet olarak tanımlayan hükümlerin aldığı görülmüştü.